لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.. لاستهلال شهر رمضان غروب السبت

Lebanon 24
31-03-2022 | 05:57
A-
A+
Doc-P-937239-637843282907107592.jpg
Doc-P-937239-637843282907107592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، عملا بسنة استهلال اوائل الشهور القمرية، "المؤمنين إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم السبت الموافق 2/4/2022م.
 
فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الشيخ الخطيب اجتماعا علمائيا في مقر المجلس عند الساعة 30: 7 من مساء يوم السبت، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان". 
 
وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:  
457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-03-31
11:18 | 2022-03-31
11:13 | 2022-03-31
11:10 | 2022-03-31
10:56 | 2022-03-31
10:46 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website