ميقاتي التقى بعثة صندوق النقد وعرض الوضع التربوي مع الحلبي والحريري

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريغو في السراي الحكومي اليوم. كما شارك في الإجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتم خلال الإجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.







إجتماع تربوي

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وتم خلال اللقاء البحث في تشكيل هيئة وطنية للإنقاذ والتعافي التربوي.

الوزير الحلبي

أثر اللقاء، أعلن الوزير الحلبي: "عرضنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء نتائج ورش العمل التي تمت في السراي الكبير برعاية كريمة من دولته والتي حضرها ممثلون عن كل القطاعات التربوية والعائلة التربوية، وقد توصلنا بالنتيجة الى خلاصات تمت صياغتها، واتفقنا مع دولة الرئيس ومع السيدة بهية الحريري على ضرورة تشكيل هيئة وطنية للانقاذ والتعافي التربوي، هذه الهيئة التي نأمل أن تدرس الخطوات الإجرائية والعملية لتفعيل توصيات ورش العمل هذه، بحضور أصحاب الشأن التربوي في كل القطاعات المهني، الخاص والرسمي والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاص.

الحريري

وأعلنت النائب الحريري: إن دولة الرئيس مشكور لفسحه المجال لعملية التشاور الوطني حول الإنقاذ والتعافي في القطاع التربوي، وستتحول التوصيات الى قرارات بدءاً من تشكيل الهيئة الوطنية التي تضم كل الممثلين للقطاعات مع الدول المانحة، وسيكون لها نظام في العمل بسرعة وبإستمرارية .

أضافت: إن دولة الرئيس ينتظر الإقتراحات لتشكيل الهيئة التي ستعلن في فترة قريبة الأسبوع المقبل إن شاء الله.

وردا على سؤال عن مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، قال الوزير الحلبي،: إن مطالبهم محقة وأصبح للمراسيم عدة شهور وهي عالقة ومرتبطة بملف العمداء، لقد حاولت بالأمس في جلسة مجلس الوزراء اكثر من مرة وفي أكثر من رجاء والحاح بتمرير على الأقل مرسومي دخول الأساتذة الى الملاك وإقرار حقوق المدربين، ولكن يبدو أن هناك توجها لربط كل هذه المراسيم مع بعضها البعض والتي آمل، وبحسب الوعود، أن تتم المشاورة هذا الأسبوع،لعله يكون لنا حظ أوفر في الاسبوع المقبل.





الوزيرة رياشي

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي التي قالت: وضعت دولة الرئيس في التقدم الذي تنجزه الوزارة في ما يخص استراتيجية التحول الرقمي. ونحن ننتظر أن تجتمع اللجنة الوزارية التي هي برئاسة الرئيس ميقاتي لنعرض للوزراء مسار مشروع هذه الإستراتيجية، للأخذ بأرائهم، وبعدها يتم تحويل المشروع الى مجلس الوزراء لإقراره، وعندها يمكننا البدء بتطبيق التحول الرقمي في لبنان لأنه بات ضرورة ملحة من أجل إراحة المواطن والادارات العامة في الوقت عينه.

وتابعت : إن اللجنة الوزارية ستنعقد الأسبوع المقبل، ومن بعدها يتم اجتماع اللجنة الفنية لوضع الملاحظات التي ستردنا من الوزراء وعلى الأثر تتم إحالتها الى مجلس الوزراء .





سفيرة فرنسا

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا آن غريو وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا آن غريو

وفد الماني

والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من مجلس النواب في المانيا "البندستاغ" ضم النائبين كارستين كوربر، وبول زيمياك، والنائب السابق روديجر كروز، والسفير الالماني في لبنان اندرياس كيندال وأمين عام منظمة فرسان مالطا الدولية كليمان فون ميراباخ-هاف، وممثل منظمة فرسان مالطا في المانيا فرانك شيرا، ورئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي ونائب الرئيس رفاييل دبانة ومستشار الرئيس زياد ميقاتي.

واعلن السفير كيندال انها زيارة مهمة لنائبين المانيين في مجلس النواب من اجل البحث مع دولة الرئيس في الآفاق المرتقبة للتعاون بين لبنان والمانيا.

انهم نواب يحتلون مراكز استراتيجية في البرلمان ومعنيون بالتنمية والتعاون مع لبنان.