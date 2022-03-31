لبنان

قداس وجناز الاحد لراحة نفس ميشال المر

Lebanon 24
31-03-2022 | 06:11
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لمناسبة مرور سنة على رحيل نائب رئيس مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق ميشال المر يقام قداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة مار الياس في بتغرين الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاحد المقبل.
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ميشال المر

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