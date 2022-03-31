وهاب: آن الأوان لننتهي من مشكلة الشويفات وقبرشمون

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"آن الأوان لننتهي من مشكلة الشويفات وقبرشمون. ونضع حداً لتساقط الشهداء. وعلى القضاء المساعدة لحل المشكلة بدل تعقيدها".