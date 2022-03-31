لبنان

وهاب: آن الأوان لننتهي من مشكلة الشويفات وقبرشمون

Lebanon 24
31-03-2022 | 06:18
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"آن الأوان لننتهي من مشكلة الشويفات وقبرشمون. ونضع حداً لتساقط الشهداء. وعلى القضاء المساعدة لحل المشكلة بدل تعقيدها".
 
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وهاب

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