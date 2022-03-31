اندلاع الحرائق مستمر... 4 جرحى في صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في محل شمس الدين لصناعة القشطة في شارع النجاصة في صيدا.

وأدى الحريق إلى وقوع 4 جرحى، هم: "ع.أ" و"ح.ش" و"ح.ش" مواليد و"م.ش".

وعمل كل من فوج الإنقاذ الشعبي والصليب الأحمر اللبناني وجمعية الشفاء على نقل الجرحى إلى مستشفى حمود ومستشفى لبيب الطبي.

وحضر الى المكان عناصر اطفائية صيدا وعملوا على اخماد الحريق.