رعد: لمشروع نتشارك فيه مع جميع اللبنانيين ونتفاهم على بناء دولة عادلة

أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال لقاءاته السياسية في الجنوب ، ولا سيما في بلدتي ميفدون وشوكين أنه "لدينا مهمة صعبة وهي البناء. علينا أن نبني الدولة العادلة ، لأنه من دونها لا وحدة اجتماعية ووطنية، ولا تعليم، ولا مهن، لا تخصصات ولا إنماء ، لا تطوير ولا صحة، إذا لم يكن لدينا دولة عادلة فلا رعاية لأي شيء ، كل أمر يصبح في مهب الريح ، وأكبر دليل هو الوضع الذي نحن فيه. منذ عشرين عاما وهم يطالبون بالدولة لكن بنفخة واحدة في 17 تشرين رأينا كل الدولة انهارت، لم يبق نظاما مصرفيا ، ولا قضاء موثوقا ، ولا استقرار" .أضاف:"التحديات الآن قائمة على قدم وساق، وندخل على انتخابات، يقول في أولها البعض سنلغي الأكثرية ونسيطر نحن، والآن لم يجدوا لوائح ينتسبون اليها".اضاف:" أحيانا يصبح الفرد موهوما بأنه يمكن أن يسيطر على كل البلد وهو لا قدرة له على بسط سيطرته في منزله. كانوا يقولون الانتخابات ستجرى في موعدها ، لأنهم كانوا متوهمين أنهم يقدرون ان يسيطروا على الأكثرية في مجلس النواب عبر الانتخابات. الان بعد أن بدأت الانتخابات يقولون لا لتعطيلها لأنهم يريدون التعطيل، بعدما لمسوا ان وضعهم مأزوم، واللوائح المؤلفة يخاف اعضاؤها من بعضهم".وختم داعيا الى " مشروع نتشارك فيه مع جميع اللبنانيين، كل بحسب طائفته ومنطقته ومذهبه ، لنتفاهم على بناء دولة عادلة".