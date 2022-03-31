لبنان

دريان يوجه رسالة شهر رمضان غدا

Lebanon 24
31-03-2022 | 06:52
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يوجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة شهر رمضان المبارك للبنانيين، وذلك عن الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة في دار الفتوى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الشيخ عبد اللطيف دريان

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