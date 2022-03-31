لبنان

الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-03-2022 | 06:49
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علمِ "لبنان ٢٤" أنّ الجيش أوقف ضابطًا قيد التحقيق بعد مرافقته شخصية سياسية ومشاركته في اجتماع سياسي انتخابي في منطقة  راشيا.
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