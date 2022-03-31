كولارد قدم هبة بمليون جنيه إسترليني لقطع غيار سيارات "لاند روفر" للجيش

صدر عن سفارة المملكة المتحدة البريطانية في بيروت بيان، لفت الى انه "من خلال دعمنا المستمر وشراكتنا مع الجيش اللبناني عبر صندوق حل النزاعات والاستقرار والأمن، قدم السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد في حفل تسليم هبة بقيمة مليون جنيه إسترليني لقطع غيار سيارات "لاند روفر" العسكرية لدعم مهمة الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان".حضر حفل التسليم الذي أقيم في ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما التابع للواء اللوجستي في الجيش اللبناني العميد الركن زياد هيكل قائد "القوات الجوية" ونائب رئيس الأركان العامة ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون والعميد ابراهيم عبود قائد اللواء اللوجستي والملحق العسكري البريطاني العقيد لي سوندرز ومسؤولة برنامج الأمن سارة قرنفل.بعد الحفل ، قال السفير كولارد: "أنا فخور بتقديم هبة للجيش اللبناني من قطع غيار للأليات العسكرية "لاند روفر" بقيمة مليون جنيه إسترليني للمساهمة في مرونة الجيش وجهوزيته الميدانية. إن دور الجيش اللبناني حاسم في حماية لبنان وشعبه، أكثر من أي وقت مضى وخصوصا في هذه الأوقات الصعبة. يقوم حاليا فريق بريطاني من الميكانيكيين العسكريين من لواء "الهجوم الجوي16" بتقديم الدعم لميكانيكي الجيش اللبناني ومنشآت الصيانة في جميع أنحاء لبنان. سيؤدي هذا إلى المزيد من الدعم لمرونة وجهوزية الجيش اللبناني".أضاف البيان :"بالتركيز على الأليات العسكرية "لاند روفر ديفندر" التي تشكل العمود الفقري لتنقل الجيش، يعمل الفريق البريطاني مع فنيي الجيش اللبناني على دعم الصيانة الروتينية والإصلاحات الميكانيكية الأكثر تعقيدا التي ستبقي آليات لاند روفر التابعة للجيش اللبناني على خط المواجهة في المستقبل القريب.منذ عام 2010 ، خصصت المملكة المتحدة أكثر من 85 مليون جنيه إسترليني، من خلال صندوق حل النزاعات والأمن والاستقرار، مما يسمح للجيش اللبناني بتحسين قدراته وتطويرها وتحديثها ليصبح قوة مسلحة محترفة محترمة، قادرة على الدفاع عن لبنان وتوفير الأمن على طول حدوده مع سوريا".