لبنان

دريان استقبل السفيرة الفرنسية وبحثا في الاوضاع

Lebanon 24
31-03-2022 | 07:37
A-
A+
Doc-P-937282-637843342846341480.png
Doc-P-937282-637843342846341480.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة .
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في اوكرانيا والمساعي الفرنسية - الخليجية لمساعدة لبنان ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
31/03/2022 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين "RDCL" يستقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو
lebanon 24
31/03/2022 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل في دار الفتوى وزير خارجية الفاتكيان المطران بول ريتشارد غالاغير
lebanon 24
31/03/2022 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان التقى سفيرة فرنسا آن غريو
lebanon 24
31/03/2022 18:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ عبد اللطيف دريان

آن غريو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-03-31
11:18 | 2022-03-31
11:13 | 2022-03-31
11:10 | 2022-03-31
10:56 | 2022-03-31
10:46 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website