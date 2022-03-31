لبنان

بري إستقبل المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان

Lebanon 24
31-03-2022 | 07:46
A-
A+
Doc-P-937285-637843349366271491.jpg
Doc-P-937285-637843349366271491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" إد غبريال بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.  

كما إستقبل بري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز والوفد المرافق حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي .  

بري إستقبل ايضا سماحة السيد رحيم أبو رغيف الموسوي  بحضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك.  

على صعيد آخر ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى بري برقية تهنئة من الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-03-31
11:18 | 2022-03-31
11:13 | 2022-03-31
11:10 | 2022-03-31
10:56 | 2022-03-31
10:46 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website