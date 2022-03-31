بري إستقبل المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" إد غبريال بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.كما إستقبل بري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز والوفد المرافق حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي .بري إستقبل ايضا سماحة السيد رحيم أبو رغيف الموسوي بحضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك.على صعيد آخر ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى بري برقية تهنئة من الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.