حردان التقى نائب رئيس التيار الحر على رأس وفد وتشديد على تحصين الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، نائب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق طارق الخطيب ووفدا ضم: داني سابا وحسان الحسن.وحضر اللقاء أعضاء القيادة ريشار رياشي، والدكتور جورج جريج وغسان حسن.وجرى خلال اللقاء، وفق بيان عن القومي، عرض للأوضاع العامة، وكان تشديد على "أولوية تحصين الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وانتظام عمل المؤسسات، لتتحمل مسؤولياتها في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تثقل كاهل الناس، لا سيما تحصين الأمن الاجتماعي والغذائي والصحي".كما عرض الجانبان "لأهمية تنسيق المواقف بين مختلف القوى الحريصة على وحدة لبنان، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة المثقلة بالتحديات الكبيرة، على الصعد كافة، وهذا ما يستوجب موقفا حاسما وحازما وارادة صادقة لتأطير الجهود في مواجهة كل التحديات ودفاعا عن لبنان في مواجهة العدو "الاسرائيلي" الذي لا يزال يحتل ارضا لبنانية ويمثل خطرا داهما ومستمرا على سيادة لبنان وأمنه واستقراره وثرواته".