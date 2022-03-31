وزير التربية يتحدث عن عطلة عيد الفصح... هذا ما أعلنه

أعلن وزير التربية عباس الحلبي للـ"أم تي في" أنّ "عطلة عيد الفصح في التعليم الرسمي من صباح الخميس، لغاية يوم الإثنين مساءً، على مرحلتين". وأشار إلى أنّه "جرى إختصار العطلة للتمكّن من إنهاء المناهج".