قذيفة في قعر البحر... اليكم التفاصيل (صورة)

اثناء قيام وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني بمتابعة عمليات البحث عن طفل سوري جرفه نهر الأولي في محلة بقسطا منذ أيام باتجاه البحر ، ولدى وصول فريق البحث الى محلة الحمام العسكري بمحاذاة المسبح الشعبي قبالة الواجهة البحرية لمدينة صيدا، تم العثور على قذيفة قديمة العهد لم يعرف مصدرها او نوعها مستقرة في قعر البحر ، حيث جرى سحبها الى الشاطىء.وعلى الفور تم ابلاغ الجيش وحضرت قوة من فوج الهندسة وعملت على رفعها من المكان .