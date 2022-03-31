لبنان

لجنة المال والموازنة تقرّ الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي

Lebanon 24
31-03-2022 | 08:10
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أقرّت لجنة المال والموازنة الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي، ووصلت إلى المادة 35 على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل.
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لجنة المال والموازنة تقرّ الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي ووصلت إلى المادة ٣٥ على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل
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لبنان

إقتصاد

الموازنة

لجنة المال

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