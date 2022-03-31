لجنة المال والموازنة تقرّ الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي

أقرّت لجنة المال والموازنة الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي، ووصلت إلى المادة 35 على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل.