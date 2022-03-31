20
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لجنة المال والموازنة تقرّ الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي
Lebanon 24
31-03-2022
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّت لجنة المال والموازنة الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي، ووصلت إلى المادة 35 على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل.
مواضيع ذات صلة
لجنة المال والموازنة تقرّ الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي ووصلت إلى المادة ٣٥ على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
لجنة المال والموازنة تقرّ الإعفاءات من الرسوم والغرامات الواردة في الفصل الضريبي ووصلت إلى المادة ٣٥ على أن تستأنف اجتماعاتها المخصصة لنقاش الموازنة الثلاثاء المقبل
31/03/2022 18:29:55
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لاستكمال درس مشروع الموازنة
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لاستكمال درس مشروع الموازنة
31/03/2022 18:29:55
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المالية لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المالية لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢
31/03/2022 18:29:55
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة وليد فياض لدرس موازنة وزارة الطاقة والمياه
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة وليد فياض لدرس موازنة وزارة الطاقة والمياه
31/03/2022 18:29:55
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الموازنة
لجنة المال
تابع
الأكثر قراءة
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
31/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
Lebanon 24
شاحنتا متفجرات عند الحدود اللبنانية السورية؟
14:58 | 2022-03-30
30/03/2022 02:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
01:30 | 2022-03-31
31/03/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
06:49 | 2022-03-31
31/03/2022 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة
Lebanon 24
قتلوا في ظروف غامضة... العثور على أم وطفليها جثثاً هامدة
11:51 | 2022-03-30
30/03/2022 11:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:22 | 2022-03-31
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات النيابية
11:18 | 2022-03-31
لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية دقت "ناقوس الخطر": كميات القمح المدعوم في لبنان لا تكفي أكثر من 20 يومًا
11:13 | 2022-03-31
عثمان عرض مع مديرة التعاون الدولي للأمن سبل تعزيز التعاون
11:10 | 2022-03-31
أبي المنى استقبل الأمين العام لـ"مؤسسة الامام الحكيم" ورئيس "المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية" وهيئات
10:56 | 2022-03-31
ميقاتي: زراعة القمح بنوعيه الطري والصلب حاجة وضرورة وطنية
10:46 | 2022-03-31
الجميّل: آن الاوان للبنان أن يستعيد صداقاته
فيديو
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
31/03/2022 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact