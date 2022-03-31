لبنان

"لن أترك موقعي الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد"... عون: "ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس"

Lebanon 24
31-03-2022 | 08:13
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم واعضاء المجلس التنفيذي الجديد للرابطة، وهنأهم على الثقة التي نالوها من اعضاء الرابطة، مشدداً على ضرورة مواجهة المرحلة الراهنة بموقف وطني واحد.

وقال عون: "لن اترك موقعي الا واكون قد كشفت عن كل فاسد، وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد".
 
وأضاف: "ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس".
 
وتوجّه عون للبنانيين، وقال: "اقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح".
 
 
من جانبه، دعا الرئيس الجديد للرابطة المارونية السفير خليل كرم إلى "قيام دولة المؤسسات فعلا لا شعارا والى سيادة منطقها ونؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة".
 
 
في سياق آخر، استقبل عون الأب عبد الله النفيلي الرئيس العام  للآباء الكبوشيين، وعدد من الاباء الذين دعوه للمشاركة في قداس تطويب الشهيدين الكبوشيين الابوين ليونارد عويس ملكي وتوما صالح من بعبدات وذلك في 4 حزيران المقبل في دير الصليب في جل الديب.
 
 
كذلك، استقبل عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي اطلعه على مسار التحضيرات للانتخابات النيابية.
 

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