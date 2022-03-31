تحركات داعمة لقرار القاضي منصور

قبل ساعات من الجلسة التي حدّدها القاضي نقولا منصور لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد توقيف شقيقه رجا سلامة قبل أسبوع، انتشرت لافتات في منطقة مار تقلا - الحازمية في محيط منزل القاضي منصور، داعمة له، كتب عليها:"الشعب المنهوب، ناطر المنصور".