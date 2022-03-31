لبنان

تحركات داعمة لقرار القاضي منصور

Lebanon 24
31-03-2022 | 08:38
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قبل ساعات من الجلسة التي حدّدها القاضي نقولا منصور لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد توقيف شقيقه رجا سلامة قبل أسبوع، انتشرت لافتات في منطقة مار تقلا - الحازمية في محيط منزل القاضي منصور، داعمة له، كتب عليها:"الشعب المنهوب، ناطر المنصور".
 
 
 
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القاضي منصور

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