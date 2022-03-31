وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الشؤون للمطالبة بحقوقهم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان المستخدمين والعاملين في مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بحقوقهم من تقاضي الرواتب وبدلات النقل والفروقات العائدة لهم .وتتكرر هذه العملية منذ 3 سنوات حيث يتقاضى العاملون رواتبهم كل ستة أشهر.وقد جرت مقابلة المدير العام للوزارة الذي شرح لهم ان الموضوع بحاجة إلى قرار من وزير الشؤون، في حين ان الوزير أكد ان المشكلة ليست عنده بل هي ادارية بحتة.وقد تمنع ديوان المحاسبة عن صرف الرواتب والمخصصات بسبب عدم تسلمه ملف إعادة هيكلة المراكز موقعا بقرار من الوزارة.