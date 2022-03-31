لبنان

الداخلية حددت مواعيد دفع رسوم السير لعام 2022.. اليكم الجدول (صور)

Lebanon 24
31-03-2022 | 09:09
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 اصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا حددت فيه مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2022، ووزعت جدولا بمواعيد الدفع لكافة السيارات والآليات والدراجات النارية. 
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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وزارة الداخلية

رسوم السير

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