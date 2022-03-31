لبنان

جعجع: من ينتخب "حزب الله" يعني انه ينتخب "التيار الوطني الحر"

Lebanon 24
31-03-2022 | 09:25
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توقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تصريح له من معراب عند شعار "حزب الله" الانتخابي "باقون نحمي ونبني"، وقال: "استوقفني هذا الشعار فاولاً بالنسبة لـ"باقون" ما من احد يدرك ان كنتم باقون ام لا، باعتبار ان هذا الامر يعود الى الشعب اللبناني الذي سيترجمه من خلال الانتخابات النيابية. اما الأهم هو "نحمي ونبني"، فبالنسبة لـ"نحمي": من طلب منكم هذه الحماية؟ وهذا ليس من شأنكم"
وتوجّه الى "الإخوان في "الحزب" بكل صراحة وموضوعية": "النقطة الثانية والاهم في الوقت الحاضر والتي توجع المواطن اللبناني هي "نبني"، فـ"حزب الله" في السنوات الاربع الماضية تمتّع بالاكثرية النيابية، كانت الكارثة الاكبر التي حلّت على الشعب اللبناني في تاريخه، ان من الناحية المعيشية والاقتصادية والاجتماعية اوالسيادية والاستقلالية او على صعيد الحريات وعلاقاته الدولية".
أما بالنسبة للبعض الذي يعتبر ان "حزب الله" لم يعرف ان حلفاءه فاسدون و"ما دخّلن"، فرد جعجع: "واليوم الا يعرفون من هم حلفاؤهم؟"، عندما نرى ان "الحزب" متحالف مع "التيار الوطني الحر" في كل المناطق اللبنانية ".
 
وختم جعجع قائلا: "كنا نقول وما زلنا ان من ينتخب "التيار الوطني الحر" يعني انه ينتخب "حزب الله"، وهذا كلام صحيح 100%، ولكن اضيف على ذلك ان من ينتخب "حزب الله" يعني انه ينتخب "التيار الوطني الحر".
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