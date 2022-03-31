وسط السوداوية.. خبر مفرح بخصوص احتواء كورونا

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح الكورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، في تصريح "أن التراجع في عدد الإصابات الجديدة والوفيات من وباء الكورونا (الكوفيد-19) مستمر، وأن المؤشرات الوبائية أظهرت دخول لبنان في المرحلة الثالثة من التفشي المجتمعي بعد أن كان في المرحلة الرابعة، وأن البلاد ستدخل في المرحلة الثانية خلال الأسابيع المقبلة".أضاف: "إن إحتواء الوباء في لبنان سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الصعد إن لناحية الإجراءات الوقائية المتبعة أو لناحية إجراءات السلامة الشخصية"، داعيا المواطنين الى "الإستمرار في الإقبال على اللقاح حفاظا على سلامتهم".