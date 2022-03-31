لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الياباني

Lebanon 24
31-03-2022 | 10:20
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الياباني في لبنان السيد Takechi OKUBO، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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قائد الجيش

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