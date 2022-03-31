لبنان

مداهمات للجيش وإطلاق نار وسقوط جرحى... ماذا يحدث في سهل طليا؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 10:32
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّ "قوة من مديرية المخابرات في البقاع تمكنت من توقيف أحد المطلوبين في عملية نوعية تخللها إطلاق للنار في سهل طليا. تُتابع القوة مداهمة منازل المطلوبين، وقد سقط منهم عدة إصابات".
 
 
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