مداهمات للجيش وإطلاق نار وسقوط جرحى... ماذا يحدث في سهل طليا؟

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّ "قوة من مديرية المخابرات في البقاع تمكنت من توقيف أحد المطلوبين في عملية نوعية تخللها إطلاق للنار في سهل طليا. تُتابع القوة مداهمة منازل المطلوبين، وقد سقط منهم عدة إصابات".