لبنان

سلام من دار الفتوى بطرابلس: نتعهد ان نكون إلى جانب طرابلس والشمال في فترة رمضان والأعياد

Lebanon 24
31-03-2022 | 10:45
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 استقبل القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه بدار الفتوى بطرابلس وزير الإقتصاد الدكتور أمين سلام يرافقه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة توفيق دبوسي، رئيسة مصلحة الإقتصاد في الشمال لمى علم الدين،  في حضور رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني، وتم التداول في شؤون طرابلس والشمال الإقتصادية والإنمائية .
 
سلام
وفي ختام اللقاء تحدث سلام فقال: "لنا شرف كبير أن نكون في دار الفتوى في طرابلس ونزور سماحة المفتي إمام من منطلق محبتنا لطرابلس ومن باب الحرص على اهل المدينة وخاصة قبل شهر رمضان المبارك".
 
وتابع: "نمر بمرحلة صعبة وظروف وتحديات كبيرة جدا،  وقد اتينا اليوم لنجتمع مع اهل طرابلس وتجارها ورجال اعمالها واصحاب المصالح حتى نقول لهم ان وزارة الإقتصاد إلى جانبهم، وبنفس الوقت ستحاسبهم في حال لم يتم الإلتزام بالحفاظ على المواطن ولقمة عيشه وكرامته وحياته في هذه المرحلة الصعبة".
 
وقال: "وصلتني الكثير من الشكاوى عن وجود ارتفاع كبير في اسعار السلع واشتراكات المولدات الكهربائية في طرابلس" .
  
وختم: "اننا نتعهد ان نكون إلى جانب طرابلس وشمال لبنان وخاصة في فترة شهر رمضان والأعياد آملين أن نتجاوز معا هذه الظروف الصعبة".
 
امام
بدوره شكر امام لوزير الاقتصاد "زيارته الكريمة واهتمامه المعهود، ونحن المتابعون لحركته على مستوى الوطن لان الإقتصاد هو العصب وهو الهم الاكبر عند المواطن".
 
وختم: "إقتصادنا بايد امينة مع معالي الوزير سام، لالذي اعرب عن محبته لطرابلس والشمال".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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