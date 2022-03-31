أبي المنى استقبل الأمين العام لـ"مؤسسة الامام الحكيم" ورئيس "المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية" وهيئات

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى في دار الطائفة، الامين العام ل"مؤسسة الامام الحكيم" السيد علي الحكيم ترافقه امينة سر المؤسسة السيدة امل مقدم، وجرى البحث بقضايا روحية عامة وتلك المتصلة بالحوار والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.كما واستقبل ابي المنى رئيس "المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية" في بيروت وجنيف العميد المتقاعد الدكتور علي عواد، وتسلم منه مجموعة الكتب الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي أقيم أخيرا حول لبنان في جنيف، وشكر شيخ العقل على "رسالته الى المؤتمر، وتضمينها الدعوة الى مبادئ وحدوية من شأنها تعزيز ثقافة الحوار والاعتدال ورؤى سماحته في بناء الدولة في لبنان".ومن زوار شيخ العقل رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للادارة والعلوم MUBS الدكتور حاتم علامة، وجرى البحث في قضايا متصلة بالواقع الجامعي والآفاق المستقبلية للمناهج التربوية والتعليمية.ثم التقى وفد جمعية "لنا الدولية" برئاسة بهاء الزغير بحضور الدكتور رامي عطا لله من المديرية العامة للمجلس المذهبي، وجرى البحث في مواضيع متصلة بتفعيل عمل الجمعيات في منطقة الجبل بشكل عام.اتصالمن جهة ثانية جرى اتصال هاتفي بين ابي المنى ورئيس طائفة المسلمين الموحدين في سوريا الشيخ حكمت الهجري، وتناولا خلاله بعض الأمور التي تهم الطائفة.