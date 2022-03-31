عثمان عرض مع مديرة التعاون الدولي للأمن سبل تعزيز التعاون

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، مديرة التعاون الدولي للأمن Sophie Hatt على رأس وفد.وتم التداول في خلال هذا اللقاء في سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. كما قام الوفد بجولة على غرفة عمليات المديرية العامة اطلعوا فيها على أهم المهام التي تقوم بها، إضافة إلى مهام شعبة الاتصال الدولي.وفي ختام اللقاء، أثنى الوفد على "الإنجازات التي تؤديها هذه المؤسسة في جميع المجالات الأمنية".