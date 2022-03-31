لبنان

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات النيابية

Lebanon 24
31-03-2022 | 11:22
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات الجارية في وزارة الداخلية لانجاز الانتخابات النيابية المقبلة، وآخر التطورات المتعلقة بها.
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