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لبنان
ملفات التحكيم الدولية مدار بحث بين وزيري العدل والطاقة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24
31-03-2022
|
11:25
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عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري اجتماعاً عصر اليوم في وزارة العدل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في حضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، حيث تناول البحث موضوع ملفات التحكيم الدولية.
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