لبنان

"الكتلة الوطنية": حملة تعريف وطنية ببرنامج الحزب شملت توزيع 30 ألف نسخة

Lebanon 24
31-03-2022 | 11:35
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أعلن حزب "الكتلة الوطنية" في بيان، ان "الإدارة الميدانية في الحزب نفذت حملة تعريف وطنية على برنامج الحزب شملت المحافظات كافة وتوزعت على 19 منطقة. وتولى أكثر من 80 محازبة ومحازبًا مع مرشحي الحزب إلى الانتخابات النيابية جيستال سمعان في زغرتا وميشال حلو في بعبدا ووجدي تابت في كسروان - الفتوح وكميل موراني في طرابلس توزيع نحو 30 ألف نسخة من برنامج الحزب المختصر.
 
وشملت الحملة أحياء عدة من بيروت، ومناطق الشوف وجل الديب وبعبدا وبرج البراجنة وجونيه وجبيل وطرابلس وزغرتا وبشري وعكار وزحلة وشتورة والنبطية وصيدا".
 
واشار البيان الى ان "برنامج "الكتلة الوطنية"، الذي تم إعداده مع أكثر من 100 خبير، يتناول تسعة محاور أساسية أعطيت لها أولوية تنفيذ من أصل 101 سياسة عامة. وقد تمت الإضاءة على هذه المحاور ضمن ثلاثة مستويات: الأول الذي تم توزيعه ويقتصر على العناوين التسعة مع تعريف مقتضب، والثاني يتضمن شرحا إضافيا وأمثلة، والثالث عبارة عن 48 بطاقة سياسة عامة تفصيلية (أرقام، إجراءات، قوانين).
 
ويمكن مراجعة هذا البرنامج على موقع "الكتلة" الإلكتروني وتقديم تعليقات واقتراحات في شأنه عبر هذا الرابط: http://nationalbloc.org/".
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