لبنان

إعلان لائحة ل"الناس" في دائرة الشمال الثانية

Lebanon 24
31-03-2022 | 11:36
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اعلن اليوم،  في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والضنية والمنية) عن تشكيل لائحة ل"الناس"، وذلك بعد إجتماع عقدته في دارة المرشح كريم كبارة في طرابلس، بحضور أعضائها.
 
وتضم اللائحة عن المقعد السني في طرابلس: كريم كبارة، أليسار ياسين حداد، وهيب ططر، جلال البقار وعفراء عيد.
عن المقعد العلوي: النائب علي درويش.
عن المقعد الماروني: سليمان عبيد.
عن المقعد الأرثوذكسي: قيصر خلاط.
عن المقعد السني في المنية: كاظم الخير.
عن المقعدين السنيين في الضنية: براء هرموش وعلي عبدالعزيز.
 
وناقش أعضاء اللائحة الأوضاع العامة ومعاناة الناس والأزمات التي تحيط بهم من كل حدب وصوب، وأكدوا "ضرورة الابتعاد عن الشعارات الفارغة والوعود الرنانة، والتفتيش عن حلول عملية للمشاكل الملحة والتي من شأنها أن تعيد الحياة الكريمة للمواطنين".
 
وشدد أعضاء اللائحة على أنهم "بعيدون كل البعد عن الاصطفافات السياسية والحزبية الضيقة والمستفزة"، مؤكدين أن "لبنان عموما وطرابلس والمنية والضنية خصوصا يحتاجون الى تضافر كل الجهود الوطنية الخيرة للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الناس، والى الابتعاد عن الشعبوية والمزايدات التي تتوسل وجع الناس لتحقيق مكاسب هنا أو مصالح هناك، لذلك فإن ترشيحهم ضمن لائحة ل"الناس" هدفه تشكيل فريق عمل منسجم ينطلق من ثقة أبناء هذه الدائرة المحرومة للضغط من أجل خدمة أهله وناسه".
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