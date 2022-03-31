خريس: هذه هي أزمة لبنان

أكد النائب علي خريس أن "ازمة لبنان هو النظام الطائفي والمذهبي وهو الذي يجمد التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الوطن ويمنع وصول الطاقات الوطنية والقدرات لخدمة البلد".



واعتبر خلال حضوره إحدى الفعاليات ان "حركة امل اخذت قرار التصدي للعدو الصهيوني في هذه الظروف الصعبة واننا ولن نتخلى عن مبادئنا وتاريخنا مهما طبلوا وزمروا للتطبيع".