ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1092157.

كما وسجل لبنان ست حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10302.