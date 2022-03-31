مطلوب خطير بيد مخابرات الجيش في النبطية... هذا ما قام به سابقاً!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مخابرات الجيش في النبطية أوقفت المطلوب الخطير (م . ع - فلسطيني الجنسية سكان بلدة تول ) عند مفترق دوار حاروف.



وكان قد نسب إليه أعمال جرمية كبيرة منها عدة مذكرات توقيف، الإعتداء على عسكري بالجيش واطلاق النار عليه بسبب أفضلية مرور، واطلاق نار، وتجارة مخدرات وتعاطيها، وسرقات متنوعة حيث عملت القوة على إطلاق النار أثناء عملية توقيفه وتكبيله، واقتادته معها للتحقيق بإشراف القضاء المختص.