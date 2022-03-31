الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أطلقت مع وزارة التربية واليونيسف سلسلة جولات للتوعية على العنف ضد الفتيات في الثانويات

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف، سلسلة من الجولات ستقوم بها على عدد من الثانويات الرسمية ضمن مشروع "فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع"، الذي يتضمن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهن بحاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزز حمايتهن.استهلت الجولات بالزيارة الأولى إلى ثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات، والتي قام بها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيسة الهيئة الوطنية السيدة كلودين عون ورئيسة قسم حماية الأطفال في اليونيسف مايكي هويجبريغتز، وفريق عمل من الوزارة والهيئة واليونيسف، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة جاندرك بشارة والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة. وتضمنت الزيارة جلسة توعوية تمحورت حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، ثم تم توزيع مجموعة لوازم خاصة للطالبات.يشار إلى أن هذه الجولات ستستتبع بزيارة عدد من الثانويات الرسمية في مختلف المحافظات.الحلبيوبعد ترحيبه بالسيدة كلودين عون، توجه وزير التربية الى الفتيات قائلا: "نعمل جميعا يدا واحدة مع المديرة والهيئة التعليمية لتمكينكن من تحصيل العلم، ونحن أتينا لتشجيعكن. وأرى بكن مستقبل البلد وعلى وجوهكن الطيبة والفرح على الرغم من كل المشاكل التي يعاني منها لبنان".وأكد حرص "وزارة التربية على تأمين جو من الأمان والاطمئنان في جميع المدارس"، مشددا على أن "الوزارة تتشدد في مكافحة أي ظاهرة للتحرش أو للتمييز ضد الفتيات وإنها على استعداد تام لمعالجة أية حالة تشعر الفتاة انها مريبة".ولفت الى أن "الوزارة تؤمن متابعة نفسية واجتماعية وتنسق مع القوى الأمنية ووزارة العدل لتوفير الحماية للطالبات من خلال جهاز الارشاد والتوجيه"، مشيرا الى "خط ساخن لدى الوزارة يمكن الاتصال به وهو 01772000 لمعالجة الإشكالات وذلك بسرية مطلقة".وختم مشجعا الطالبات على "الدراسة لأن العلم هو سلاحكن للمستقبل".عونبدورها، خاطبت عون الفتيات، مؤكدة لهن أن "تعرض أي منهن للعنف لا يعني أنها مذنبة بشيء". وقالت: "إن توصيتي الأولى لكن هي أن تطلبن دائما المساعدة عند تعرضكن للعنف في أية بيئة كنتن فيها، أما توصيتي الثانية فهي أن تكن واثقات بأنفسكن لمواجهة أي صعوبة في المستقبل".أضافت: "مكافحة العنف الذي قد تتعرضن له في محيطكن المنزلي أو المدرسي يبدأ بالإفصاح عنه وطلب المساعدة عبر الخط الساخن لوزارة التربية 01772000. وإن وزارة التربية مستعدة للاستماع لكن دائما".هويجبريغتزمن جهتها، أبدت هويجبريغتز "فخر اليونيسف بالشراكة مع وزارة التربية والهيئة الوطنية"، مؤكدة أن "المراهقات لديهن الكثير من الطاقات والقدرات ومن حقهن التواجد في بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، واليونيسف تعمل يوميا مع شركائها في سبيل تحقيق ذلك".المشروعوأشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، إلى أن "المشروع يرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف".ولفتت الى أن "هذا النشاط يندرج في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة ظاهرة العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات".