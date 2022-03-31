المرشح محمد حيدر اعلن سحب ترشيحه من دائرة كسروان - جبيل

اعلن المرشح عن دائرة كسروان - جبيل الدكتور محمد حيدر انسحابه وقال في بيان، "عندما تقدمت للترشح للانتخابات النيابية عن دائرة كسروان جبيل، كنت أعتبر أن التنافس الحر يعبر عن الحياة الديمقراطية، التي يطمح اليها اللبنانيون. وعندما يتحول هذا التنافس الى حملات إعلامية مغرضة، يشنها مرشحون وسياسيون على مقاومة شريفة حررت لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، ولما وجدت ان العديد من المرشحين، وغيرهم من السياسيين، في هذه الدائرة همهم الاول وقبل كل شيئ ،العمل على إلحاق الهزيمة بمرشح حزب الله في بلاد جبيل، وتأليب الرأي العام ضده، لذا أجدني ما يحتم علي واجبي الوطني، الوقوف في وجه هذه الهجمة الشرسة، وبالتالي انسحابي من خوض الانتخابات، متمنيا على كل من دعمني ويدعمني، أن يصب صوته لصالح مرشح المقاومة، حتى نفوت الفرصة على من يريد الاصطياد في الماء العكر، وإثارة البغضاء والاحقاد، بعيدا عن الروح الوطنية، والبشر الواحد، والديمقراطية والاصالة التي تتحلى بها بلاد جبيل".