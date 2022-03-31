لبنان

أرسلان اختتم زيارته إلى موسكو بغداء في السفارة اللبنانية

Lebanon 24
31-03-2022 | 12:36
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 اختتم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوفد المرافق، اليوم، زيارتهم إلى روسيا الإتحادية، حيث أقيمت مأدبة غداء لأرسلان في مقر السفارة اللبنانية في موسكو، بدعوة من السفير اللبناني شوقي بو نصار، بحضور السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل، السفير العراقي عبد الرحمن الحسيني، السفير الاردني خالد الشوابكة والمعتمد البطريركي في موسكو المطران نيفن صيقلي.
 
وكان أرسلان التقى خلال زيارته، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين في الخارجية.
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