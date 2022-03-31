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لبنان
المرشح ملحم خلف: لخوض مرشحي القوى المجتمعية في كل المناطق الاستحقاق بلوائح موحدة
Lebanon 24
31-03-2022
|
12:37
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دعا المرشح عن المقعد الارثوذكسي في دائرة بيروت الثانية النقيب السابق للمحامين ملحم خلف في بيان، "المرشحين من القوى المجتمعية الحية في كل المناطق اللبنانية، على بعد ساعات من انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، الى التوحد في لوائح موحدة، وليقم كل واحد من موقعه في التعالي والتضحية والتخلي عن الذات، من أجل ما يرغب به الناس، والتاريخ لن يرحم من يغامر بمشهدية الوحدة".
وقال: "أدعو ثانيا، بإصرار، كل المغتربين، الى المشاركة بكثافة في هذا الإستحقاق، فأنتم أمل المقيمين المتعبين المنهوكين، الذين عليهم أيضا مسؤولية الواجب التاريخي للحضور الى أقلام الإقتراع في كل لبنان، مهما كانت الظروف صعبة، ومهما كانت طوابير الناخبين طويلة. فليكن صوتكم مدويا داخل صناديق الإقتراع، جوابا على طوابير الذل التي تعيشونها يوميا.
ودعا خلف كل شابات وشباب لبنان، الى الاستنفار في هذا اليوم.
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