حادث سير مروع في الكورة وسقوط عدد من الجرحى

سجل حادث سير قوي على طريق عام ضهر العين - الكورة مفرق وادي هاب وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





ويسجل زحمة سير خانقة في المحلة بسبب الحادث. وهناك معلومات عن سقوط جرحى، فيما تعمل فرق الاسعاف على نقلهم الى المستشفيات.ويسجل زحمة سير خانقة في المحلة بسبب الحادث.