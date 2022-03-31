لبنان

حادث سير مروع في الكورة وسقوط عدد من الجرحى

Lebanon 24
31-03-2022 | 12:44
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سجل حادث سير قوي على طريق عام ضهر العين - الكورة مفرق وادي هاب وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وهناك معلومات عن سقوط جرحى، فيما تعمل فرق الاسعاف على نقلهم الى المستشفيات. 

ويسجل زحمة سير خانقة في المحلة بسبب الحادث.
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