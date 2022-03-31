جمعية من "حقي الحياة" وزعت أدوية على مستشفيين مراكز رعاية رعاية ومستوصفات

أعلنت جمعية "من حقي الحياة" في بيان، أنها "وزعت كمية كبيرة من الأدوية على مستشفيي سيدة المعونات الجامعي وسيدة ماريتيم في جبيل ومراكز الرعاية الصحية الأولية الآتية: مستشفى مار مخايل -عمشيت، ومستوصفات المنصف الخيري ولحفد الخيري والسلامة الأهلي - جبيل وفتري الخيري، وغبالة - كسروان".وأرفقت البيان بلائحة بأسماء الأدوية التي بإمكان المرضى الحصول عليها، أو على بعضها، من مراكز الرعاية الصحية الاولية المذكورة أعلاه فقط، بناء على وصفة طبية.