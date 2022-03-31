لبنان

جمعية من "حقي الحياة" وزعت أدوية على مستشفيين مراكز رعاية رعاية ومستوصفات

Lebanon 24
31-03-2022 | 13:33
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 أعلنت جمعية "من حقي الحياة" في بيان، أنها "وزعت كمية كبيرة من الأدوية على مستشفيي سيدة المعونات الجامعي وسيدة ماريتيم في جبيل ومراكز الرعاية الصحية الأولية الآتية: مستشفى مار مخايل -عمشيت، ومستوصفات المنصف الخيري ولحفد الخيري والسلامة الأهلي - جبيل وفتري الخيري، وغبالة - كسروان".
 
وأرفقت البيان بلائحة بأسماء الأدوية التي بإمكان المرضى الحصول عليها، أو على بعضها، من مراكز الرعاية الصحية الاولية المذكورة أعلاه فقط، بناء على وصفة طبية.
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