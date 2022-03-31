المرشح رومانس رعد: هذه الانتخابات هي المحك الحقيقي لكشف وعي المواطنين

أكد المرشح عن المقعد الماروني في لائحة "متنيون سياديون" المهندس رومانس رعد، في بيان، أن "هذه الانتخابات هي المحك الحقيقي لتكشف وعي المواطنين اللبنانيين لمصيرهم ومصير وطنهم، فإما أن يستفيدوا من هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يشكل الفرصة الديموقراطية الوحيدة أمامهم لتغيير هذه السلطة الحاكمة التي أفقرتهم وأضاعت أموالهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم".وأضاف: "ان المجتمع الدولي يراقب هذه الانتخابات بكل اهتمام ليعرف الموقف الحقيقي للشعب اللبناني الذي ثار في 17 تشرين الاول 2017، ويبني على نتائج هذه الانتخابات مواقفه تجاه لبنان وشعبه، أما اذا بقيت الاكثرية الحاكمة كما هي فسنستمر وللأسف الشديد في هذا الانهيار الشامل والمدمر لكل هيكل هذه الدولة التي كان يطلق عليها سويسرا الشرق"