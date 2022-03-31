لبنان

مسيرة في بعلبك استقبالا لشهر رمضان

Lebanon 24
31-03-2022 | 13:50
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نظمت "جمعية السلام للثقافة والتنمية" بالتعاون مع "جمعية الإرشاد والإصلاح"، مسيرة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تحت عنوان "هل هلالك يا رمضان"، انطلقت من ساحة ناصر في بعلبك تقدمها مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، المفتش الديني في دار الفتوى ورئيس جمعية السلام الدكتور الشيخ عامر الغز، علماء وأئمة مساجد بعلبك، رئيس بلدية بعلبك السابق هاشم عثمان، أعضاء المجلس البلدي لمدينة بعلبك، رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان، مخاتير بعلبك، نائب رئيس جمعية السلام الدكتور محمد كامل الرفاعي وحشد من الفاعليات. 
 
وجابت المسيرة شوارع الوسط التجاري، بمشاركة حلقات براعم وأشبال وحفظة القرآن الكريم، طلاب "مركز الشيخ خليل الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم"، جمعية الكشاف المسلم وجمعية كشافة الإسراء. 
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