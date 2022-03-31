لبنان

حميه: وزارة الاشغال اقترحت على مجلس الوزراء رفع بدل الإيجار السنوي لارض نادي الغولف

Lebanon 24
31-03-2022 | 13:51
A-
A+
Doc-P-937410-637843567657105289.jpeg
Doc-P-937410-637843567657105289.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد وزيرالأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عبر حسابه على "تويتر": " اصرارا على الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة، وخصوصا تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، ووفقا للأصول اقترحت الوزارة على مجلس الوزراء رفع بدل الإيجار السنوي للارض التي تملكها ويشغلها نادي الغولف من 110 مليون ل.ل. سنويا إلى 40 مليار ل.ل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2022-03-31
17:27 | 2022-03-31
17:03 | 2022-03-31
17:02 | 2022-03-31
17:00 | 2022-03-31
16:16 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website