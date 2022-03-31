حميه: وزارة الاشغال اقترحت على مجلس الوزراء رفع بدل الإيجار السنوي لارض نادي الغولف

غرد وزيرالأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عبر حسابه على "تويتر": " اصرارا على الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة، وخصوصا تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، ووفقا للأصول اقترحت الوزارة على مجلس الوزراء رفع بدل الإيجار السنوي للارض التي تملكها ويشغلها نادي الغولف من 110 مليون ل.ل. سنويا إلى 40 مليار ل.ل".