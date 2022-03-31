لبنان

الحلبي تابع جولته في مدارس وثانويات ساحل المتن الشمالي: لن أقصر لكي نرفع مستوى المدارس الرسمية

Lebanon 24
31-03-2022 | 13:53
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تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي جولته اليوم، في المدارس والثانويات الرسمية في ساحل المتن الشمالي.
 
وقال خلال زيارته: "...نعتبر ان زيارة المدارس أهم محطة في العمل الوزاري، وأود أن أؤكد أمام تلامذتنا بأنني لن أقصر مع فريق العمل لكي نرفع مستوى المدارس الرسمية وتأمين استمرار التعليم، لقد خسرنا الكثير من الوقت المخصص للتحصيل العلمي. وقد قابلنا السلبية بالإيجابية ونجحنا في إعادة التلامذة إلى الحضن المدرسي.  فالتربية هي الأساس بأن يكون لهم مستقبل آمن، وأشد على أيدي الهيئة التعليمية وسوف اسعى بكل ما يمكن لتحصيل دعم مستمر من الحكومة ومن الجهات المانحة، لكن المشكلة أكبر من الوزير ووزارة التربية بل تصيب البلاد بكل مرافقها".
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