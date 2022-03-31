سلام من بلدية طرابلس: ما زال سعر ربطة الخبز مدعوما، فلن تكون هناك زيادات على التسعيرة

زار وزير الاقتصاد الدكتور أمين سلام مدينة طرابلس، حيث بدأ جولته من بلديتها، وكان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض يمق وعضو المجلس البلدي نور الأيوبي.أكد وزير الاقتصاد الدكتور أمين سلام أن "ما زال سعر ربطة الخبز مدعوما، فلن تكون هناك زيادات على تسعيرة الخبز، ونحرص إذا كان هناك ارتفاع عالمي للأسعار على أن تكون الزيادة منطقية وتدريجية".ولفت خلال زيارته بلدية طرابلس إلى أن "هناك سلسلة مساعدات اجتماعية من خلال البطاقة التمويلية، لا سيما لعكار وطرابلس وكل الشمال"، وقال: "لقد كانت الأرقام من هاتين المنطقتين في التسجيل على برنامج الدعم الأعلى في لبنان، وهذا يدل على الحاجة وحجم الحرمان والإهمال لهما".في سياق آخر قال: "ما تمنيناه ونود فرضه هو قوننة قطاع المولدات بشكل متكامل، والكل يأخذ حقه، الناس وأصحاب المولدات، فيوضع حد للزعرنات. في بعض الاماكن، هناك زعرنات، ولا يمكن الاستمرار هكذا. قلت سأذكر أصحاب المولدات المخالفة لأسباب الكل يعرفها، ولهذا سميتهم بالإسم، نيابة عن الشعب اللبناني وطلع فبهم حكم قضائي جزائي، لا احد يمكنه التحمل لا نائب ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب، لا أحد يمكنه تحمل أي شخص يضر بالناس ويأكل حقهم".وتابع: "زيارتي لطرابلس طابعها اقتصادي ولتوجيه رسالة إلى من يهمه الأمر، فوجودي بين التجار والنقابات وأهل طرابلس، للتأكيد أن طرابلس موجودة في قلب وزارة الاقتصاد، ونتابع شؤونها كما عكار. لقد تحدثت مع وزير الداخلية والبلديات، وهو ابن طرابلس للمساعدة، فمسؤولياتنا اليوم بالقانون هي تكامل وزارتي الإقتصاد والداخلية والبلديات. نحن الآن في بلدية طرابلس، ودورنا سوية تقديم المساعدة، وهذا قلته لكل بلديات لبنان، 1055 بلدية، ولدينا 50 مراقبا في الوزارة".