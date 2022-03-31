لبنان

المرشح مالك مولوي: أولويتنا هي فكفكة المنظومة

Lebanon 24
31-03-2022 | 14:19
A-
A+
Doc-P-937416-637843588799291311.png
Doc-P-937416-637843588799291311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 
أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس " مالك مولوي" أن "أولويتنا هي فكفكة المنظومة ضمن عملية ورؤية سياسية بامتياز.لدينا عدة مطالب، أهمها استلام سلطة جديدة للحكم بلبنان. انقلاب ديمقراطي بقوة وحزم وجدية. استلام سلطة لا يكون فيها معركة نائب من هنا أوهناك بل أكثرية نيابية تسيطر على المجلس والحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذه الخطة الكاملة تتطلب مشاركة المواطنين واحتضان الرأي العام".
 
وأكد خلال فعالية انتخابية أنه، "يجب أولا تطهير القضاء، وذلك عبر اقرار قانون منقح يضمن استقلاليته ضمن آليات واضحة، ثم تشكيلات قضائية شاملة يكون من ضمنها تطهير الجيش و القوى المسلحة، وذلك عبر تغيير اكثرية الصف الاول التابع للمنظومة وتطهير إدارات الدولة وإحالة معظم المدراء العامين إلى التقاعد".
  
كما أكد، "على ضرورة تجميد حسابات و ممتلكات 100 شخصية في  الشأن العام والمتعهدين وأصحاب المصارف عبر تشكيل لجنة استعادة الأموال المنهوبة بحسب القانون، لأن أموال المودعين مقدسة".
 
وأضاف: "أما بشأن موضوع حزب الله والسلاح المتفلت، فعلى الدولة أن تطلب من الحزب الجلوس على الطاولة رسميا لبحث كيفية دمج سلاحه، ويتوجب عليها أيضاُ إحصاء موظفي القطاع العام، تقييم وإعادة تشكيل واتفاقيات تقاعد مبكر، إعادة تأهيل وتدريب، تحفيز التسريح عبر قروض ميسرة وإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة وتحديث لإدارة الدولة، من حكومة الكترونية، وطريقة تقييم الموظفين وتحديث الإجراءات ومكانتها".
  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2022-03-31
17:27 | 2022-03-31
17:03 | 2022-03-31
17:02 | 2022-03-31
17:00 | 2022-03-31
16:16 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website