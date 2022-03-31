المرشح مالك مولوي: أولويتنا هي فكفكة المنظومة

أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس " مالك مولوي" أن "أولويتنا هي فكفكة المنظومة ضمن عملية ورؤية سياسية بامتياز.لدينا عدة مطالب، أهمها استلام سلطة جديدة للحكم بلبنان. انقلاب ديمقراطي بقوة وحزم وجدية. استلام سلطة لا يكون فيها معركة نائب من هنا أوهناك بل أكثرية نيابية تسيطر على المجلس والحكومة ورئاسة الجمهورية، وهذه الخطة الكاملة تتطلب مشاركة المواطنين واحتضان الرأي العام".وأكد خلال فعالية انتخابية أنه، "يجب أولا تطهير القضاء، وذلك عبر اقرار قانون منقح يضمن استقلاليته ضمن آليات واضحة، ثم تشكيلات قضائية شاملة يكون من ضمنها تطهير الجيش و القوى المسلحة، وذلك عبر تغيير اكثرية الصف الاول التابع للمنظومة وتطهير إدارات الدولة وإحالة معظم المدراء العامين إلى التقاعد".كما أكد، "على ضرورة تجميد حسابات و ممتلكات 100 شخصية في الشأن العام والمتعهدين وأصحاب المصارف عبر تشكيل لجنة استعادة الأموال المنهوبة بحسب القانون، لأن أموال المودعين مقدسة".وأضاف: "أما بشأن موضوع حزب الله والسلاح المتفلت، فعلى الدولة أن تطلب من الحزب الجلوس على الطاولة رسميا لبحث كيفية دمج سلاحه، ويتوجب عليها أيضاُ إحصاء موظفي القطاع العام، تقييم وإعادة تشكيل واتفاقيات تقاعد مبكر، إعادة تأهيل وتدريب، تحفيز التسريح عبر قروض ميسرة وإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة وتحديث لإدارة الدولة، من حكومة الكترونية، وطريقة تقييم الموظفين وتحديث الإجراءات ومكانتها".