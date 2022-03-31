"زحلة تنتفض" اطلقت لائحة مرشحيها: المعركة مفصلية

اطلقت اليوم لائحة "زحلة تنتفض" من فندق قادري الكبير في زحلة، لائحة مرشحيها للانتخابات النيابية عن دائرة زحلة والبقاع الأوسط، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة وفعالياتها.وتضم اللائحة: جهاد الترك عن مقعد الروم الكاثوليك، حمزة ميتا عن المقعد السني، وعامر الصبوري عن المقعد الشيعي، وأرمين أصفهاني عن مقعد الأرمن الأرثوذكس، وعيد عازار عن مقعد الروم الأرثوذكس.وتطرق المرشحون إلى "خلفية إهمال دام طويلا ومركزية غير فعالة"، مؤكدين "ضرورة استعادة قرار زحلة السياسي، واهمية الشروع ببناء لبنان الجمهورية على قاعدة وحدة السلاح بيد الدولة، الشفافية المالية والنقدية، واستقلالية القضاء". وشددوا على "مفصلية المعركة الانتخابية التي ستحدد وجهة لبنان لسنين عديدة، وسيكون على عاتق المجلس المقبل اعادة تأهيل القطاعات الصحية والتربوية والمصرفية".