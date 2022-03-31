لبنان

المرشح مصطفى العويك زار دبوسي واكد اهمية مشروع "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"

Lebanon 24
31-03-2022 | 14:45
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 زار المرشح عن المقعد السني في طرابلس المحامي مصطفى العويك، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، توفيق دبوسي برفقة عدد من الأصدقاء واضعا إياه في جو ترشحه.
 
وأطلع دبوسي المرشح العويك على مشروع "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"، والذي أثنى عليه العويك وأكد "أهميته الكبرى، خاصة أنه يشمل كل الشمال من البترون الى الحدود اللبنانية - السورية في عكار، وأنه كفيل بإحداث نهضة اقتصادية وتجارية تحتاجها هذه المناطق بشدة".
 
وشدد العويك على "ضرورة تضافر كل الجهود في طرابلس والشمال من أجل الدفع باتّجاه اعتماد المشروع رسمياً من قبل الحكومة، وصولاً الى إطلاق عملية التلزيمات الخاصة به ولا سيما أن الدراسات التقنية موجودة".
  
وشكر العويك لدبوسي "جهده الدؤوب ودوره المحوري في حماية ودعم المؤسسات والشركات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، والتي رفعت من مستوى البطالة وادت الى إقفال العديد من المؤسسات بالتوازي مع ندرة الاستثمارات".
 
وتمنى دبوسي التوفيق للمرشح العويك، مؤكدا أن "أبواب الغرفة مفتوحة للجميع للتعاون لما فيه خير المدينة والوطن".
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