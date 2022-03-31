ساينز زار المقر الرئيسي لليونيفيل في القطاع الشرقي

قام القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاسارو ساينز بزيارة مقر قيادة اليونيفيل في القطاع الشرقي UNP 7-2 في بلدة إبل السقي في أول زيارة رسمية له منذ أن تولى منصبه وللتعرف على قادة الوحدات.واستقبل قائد القطاع الشرقي الجنرال رامون أرمادا فاسكيز قائد اليونيفيل الجنرال ساينز في قاعدة "ميغيل دي سيرفانتس".بدأت الزيارة باستعراض حرس الشرف من جنود حفظ السلام من خمس جنسيات مختلفة، تلتها كلمة تحفيزية القاها ساينز، ومن ثم قام قائد القطاع الشرقي بتقديم القائد العام إلى قادة الوحدات المختلفة من مختلف البلدان في منطقة عمليات اليونيفيل في القطاع الشرقي.وعبر الجنرال ساينز عن "حنينه إلى الماضي عند توليه منصبا ضمن قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي خلال الأعوام 2011 و 2013 و 2016"، مشيرا إلى أن "اليونيفيل نجحت في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بجهود قوات حفظ السلام من 46 دولة، ولا يوجد موقف عام ضد اليونيفيل".