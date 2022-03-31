تسجيل لائحة متنيون سياديون عن دائرة المتن

سجلت اليوم في وزارة الداخلية لائحة " متنيون سياديون" عن دائرة المتن الشمالي ، وتضم عن المقاعد: المارونية رومانوس رعد، بول ناكوزي، وائل صقر، عن المقعد الكاثوليكي الفرد رياشي، عن المقعد الارثوذكسي شادي بشارة، وعن المقعد الأرمني شانط صرافيان.