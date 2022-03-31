مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانمع أفول زمن صوم وحلول آخر يتحسر اللبناني مسيحيا كان أم مسلما على زمن البحبوحة حينما كان يعيش الصوم بإيمانه لكن بإمكاناته وإرادته أيضا ويتذكر أن صوما بالإكراه فرضه عليه ساسة فاشلون فاسدون وعلى مدار السنة.والخشية تكبر من تطور الأمور الى مجاعة لطالما حذرت من حصولها مرجعيات ومنظمات دولية بدليل ما حذرت منه اليوم لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية من أن كميات القمح المدعوم الموجودة في لبنان لا تكفي سوى لنحو 20 يوما بدلا من شهرين وفق المعايير الدولية. وبدليل تكالب الكثير الكثير من تجار عصر جهنم على جني المزيد من الأرباح الحرام ولو مات الناس جوعا ومرضا على أبواب متاجرهم بل مسالخهم. ولو داهمهم مئة وزير اقتصاد وسطر مئة ألف محضر مخالفة بحقهم.سياسيا وعلى وقع التخبط الذي يشهده مشروع الكابيتال كونترول يواصل وفد صندوق النقد الدولي جولته بين مواقع القرار اللبنانية والتقى اليوم رئيسي المجلس والحكومة عشية إعلانه عن تقدم ملحوظ في المفاوضات مع السلطات اللبنانية مشترطا التقدم بالاصلاحات كمدخل لتوقيع أي تفاهم نهائي.وعلى جبهة القضاء - مصرف لبنان كان لافتا اليوم تسجيل خطوات يمكن وضعها في خانة التهدئة لزوم تمرير المفاوضات مع صندوق النقد على خير وتمثلت اولى هذه الخطوات بالإفراج عن شقيق حاكم المركزي رجا سلامة مقابل كفالة مالية كبيرة والثانية إرجاء موعد جلسة التحقيق مع الحاكم الى السادس من حزيران المقبل.على خط آخر ترقب في الاوساط اللبنانية لوصول موفد سعودي قريبا الى بيروت لاستطلاع الاجواء في ظل الحديث عن قرب عودة السفيرين السعودي والكويتي الى بيروت ووضع الافكار السعودية الفرنسية لمساعدة اللبنانيين موضع التنفيذ.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انرمضان الشهر الكريم على الأبواب، يحل هذه المرة على اللبنانيين وهم يئنون تحت وطأة ضغط اقتصادي ومعيشي غير مسبوق.حتى صحن الفتوش أيقونة مائدة الإفطار في الشهر الفضيل بات الصائمون لا يقوون على تأمينه تحت ضغط الأسعار المجنونة لمكوناته، فلمن الشكوى في شهر الرحمة إلا لله في السماء.على الأرض تتوالى اليوميات اللبنانية حيث يشكل الاستحقاق الانتخابي عنوانا دائما وقطاره يسير على السكة بانتظار محطة الخامس عشر من أيار.بالنسبة لمحطة سحب الترشيحات فقد اقفل بابها منتصف الليلة الماضية وبلغ عدد المرشحين المنسحبين اثنين وأربعين ليرسو العدد الإجمالي للمرشحين على ألف واثنين.أما مهلة تسجيل اللوائح فتنتهي الاثنين المقبل لتسقط بعده الترشيحات التي لا تحظى بنعمة الإنضمام إلى لائحة تأخذ لونها واسمها في وزارة الداخلية.في الشان الاقتصادي والمالي تابعت بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في لبنان التي تستمر أسبوعين واجتمعت اليوم مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي.وكانت البعثة قد طلبت خلال لقائها رئيس الجمهورية التزامات رسمية بإنجاز الاصلاحات المطلوبة بما فيها الكابيتال كونترول.هذا المشروع اقره مجلس الوزراء مع بعض التعديلات الطفيفة وقد اعترض عليه وزراء الثنائي الوطني فإذا كان صحيحا ان القانون مطلوب من صندوق النقد فإن هذا لا يعني إقراره على حساب المودعين بطريقة عشوائية.على المسار القضائي - المصرفي لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستماع التي حددها له قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي ضرب موعدا جديدا في حزيران.اما رجا شقيق الحاكم فقد أصدر القاضي منصور قرارا بإخلاء سبيله مقابل مبلغ مالي كبير لكن النيابة العامة التمييزية طعنت بالقرار وابقت رجا سلامة موقوفا.خارج لبنان الأنظار على فلسطين المحتلة التي تشهد في هذه المرحلة حال غليان عبرت عن نفسها اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.المواجهات اندلعت بعد اقتحام جيش العدو مخيم جنين حيث استشهد مقاومان كما استشهد ثالث بعد تنفيذه عملية طعن في احدى المستعمرات بالضفة الغربية.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيمن جديد، الكابيتال كونترول في ملعب مجلس النواب. لكن من يضمن ان ممثلي الشعب سيجتمعون قبل نهاية ولايتهم في جلسة تشريعية لاقراره ، ولو معدلا ؟ فالرئيس بري لم يبد مرة متحمسا لاقرار الكابيتال كونتورل ، وهو يعتبره لزوم ما لا يلزم وترفا لا حاجة اليه الان ! ولا تختلف مقاربة حزب الله كثيرا عن موقف بري ! وموقف الطرفين تظهر واضحا في مجلس الوزراء امس ، اذ رفض وزراؤهما صيغة الكابيتال كونتترول كما عرضت ، ما يعني ان بري سيحاول اما عدم تمريرها في الولاية الحالية لمجلس النواب ، او ان الثنائي سيصوت ضدها في مجلس النواب . في الاثناء يواصل وفد الصندوق الدولي جولاته على المسؤولين. وفي المعلومات فان وفد الصندوق شدد امام من التقاهم على ضرورة تحقيق لبنان الاصلاحات التي وعد بتحقيقها . فاتى الجواب غامضا بعض الشيء . وهو امر طبيعي، اذ ان الكابيتال كونترول يتنقل بين المقرات وطريقه غير سالكة حتى الان ، فيما المرجح الا تصدر موازنة ال 2022 قبل الانتخابات الحالية. فهل يرفع صندوق النقد الدولي يديه استسلاما من منظومة تقدم مصالحها الانتخابية ومنافعها الشعبية على اصلاح ما خربته وما اختلسته من خيرات البلاد واموال العباد؟قضائيا: تطورات ثلاثة برزت اليوم . الاول : تمثل بإرجاء قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة , الى حزيران ، اي الى ما بعد الانتخابات النيابية. فهل رأى العهد ان مصلحته تقضي بعدم تعريض القطاع المصرفي للاهتزاز ، وهو على ابواب استحقاق انتخابي كبير؟ ام ان ثمة تسوية يعمل عليها ، ما اقتضى تبريد الاجواء وارجاء الاستحقاق اكثر من شهرين ونصف الشهر؟ التطورالثاني يتعلق بقرار القاضي منصور اخلاء سبيل شقيق رياض سلامة رجا . لكن النيابة العامة الاستئنافية الممثلة بغادة عون قررت استئناف القرار ما بيقي رجا موقوفا . علما ان الكفالة التي طلبها منصور لاخلاء سبيل سلامة توازي 20 مليون دولار ، وهي اكبر كفالة في تاريخ لبنان . فهل المبلغ طبيعي ، ام انه للتعجيز؟ التطور القضائي الثالث تمثل بخوض ال "ام تي في" معركة جديدة في سبيل الحريات الاعلامية. اذ طالب المحامي مارك حبقة بضرورة احالة دعاوى الاعلام امام محكمة المطبوعات ، لا كما فعلت القاضية غادة عون عندما ادعت جزائيا على المحطة بشخص رئيس مجلس ادارتها ميشال المر وعلى الزميل مارسيل غانم وعلى المحامي حبقة شخصيا . انها معركة قضائية في الظاهر لكنها سياسية في العمق ، باعتبار ان ثمة قضاة يتحركون وفق ريموت كونترول السلطة ولو ادى بهم الامر الى ضرب الحريات الاعلامية لذلك ايها اللبنانيون: كونوا على الموعد يوم الاستحقاق الكبير لرفض كل الممارسات السيئة حتى في القضاء . اقترعوا بكثافة ، فالتغيير بدو صوتك.. بدو صوتك. وب 15 ايار خللو صوتكن يغير.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيالوزير السابق نقولا نحاس، النواب أنطوان حبشي وبلال عبدالله وياسين جابر وعلي حسن خليل، النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، السيدتان جسيكا عبيد وكارول عياط، السادة جمال صغير، يحيى مولود، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق وهادي الأمين.جميع هؤلاء تغيبوا عن المناظرة-التحدي التي دعا إليها التيار الوطني الحر حول ملفات وزارة الطاقة، موفرا لها كل ظروف الشفافية، من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب النقل التلفزيوني المباشر منعا لأي اقتطاع أو تحريف.جميع هؤلاء تغيبوا. وتغيبهم جميعا برسم الرأي العام، الذي يتابع اخبار التجني والافتراء والكذب في ملف الكهرباء وسواه، منذ سنوات، على ألسنة لا تهدف طبعا إلى ايجاد الحلول، أو كشف المستور كما تزعم، بل الى تسجيل المكاسب السياسية لهذا الطرف أو ذاك، ولو كلف الأمر التعمية عن المعطلين الفعليين لخطة الكهرباء التي أقرت للمرة الاولى عام 2010، وتم تحديثها أكثر من مرة بموافقة جميع الافرقاء المشاركين في الحكومات، قبل أن يفتك بها النكد السياسي وسار اشكال العرقلة، بإقرار شخصيات سياسية معروفة، كالرئيس سعد الحريري والنائب عمار حوري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وسواهم.جميع هؤلاء إذا تغيبوا. أما الحقيقة فلن تغيب. والمسار مستمر بقولها حتى النهاية…وقبل الدخول في سياق النشرة، بمواضيعها السياسية والقضائية والمصرفية والانتخابية، ولأننا على مسافة خمسة وأربعين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدفهل من قضاء جالس يرفع عن الأرض قوس العدل المائل الذي ضرب العدالة وأساس الملك ؟فنحن لم نعد اليوم أمام قضاء استنسابي وانتقائي فحسب إنما توسعت صلاحيات المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى حدود أصبحت فيها عون سيدة " صون العدالة " ولأنها لم تجد رادعا أو تفتيشا قضائيا يلزمها الحدود فقد فرضت شريعة الغاب وأدارت شرعة حقوق العهد قضاء "اللا كارت" تسير يوميا وفق الطلب وتختار القاضي العوني المناسب في الزمن المناوبفهي اليوم من حقها الاستئناف والطعن وإبقاء الموقوف موقفا لكنها عاينت غرف الهيئة الاتهامية الثلاث فقررت عدم بت طلب تخلية سبيل رجا سلامة حتى استنفاد الأربع والعشرين ساعة الى آخر دقائقها بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا بتخلية سبيله لقاء كفالة مالية عالية حددها بخمسمئة مليار ليرة لبنانية إضافة الى حجز على الاموال ومنع سفر مدة شهرينوتقصدت عون ألا تبت الاستئناف اليوم لأنها لو فعلت لذهب القرار إلى الغرفة التي يرأسها القاضي ربيع حسامي الذي كان ينتظر وصول الملف لتخليةالسبيل وباستمهالها هذا فإنها هدفت الى مخاطبة قاض آخر مقرب الى التيار وهو بيار فرنسيس الذي تجتمع غرفته يوم الثلاثاء المقبل .فأي قضاء موقوت هذا ؟أما حان الزمن لتخلية سبيل غادة عون من ملفات أزهقت فيها روح العدالة ؟سيمشي وراءها كل لبنان لو استعادت فلسا واحدا من حجم الاموال الموعودة وسترفع كما المرشحون على الأكف فيما لو أنهاحصلت المليارات وتوسعت في التحقيقات على قاعدة الاتهام للجميع لكن كفى غادة عون لأن قضاءك استنساب مدمر واستهدافك أصبح مسلسلا لا حاصل فيه أما مضمون تحقيقاتك فدلت على عدم اطلاع وقلة خبرة بالشؤون المالية بدليل ريا الحسن التي جرى التحقيق معها ومنعت من السفر ونالها الشك والاتهام ثم رفعت عنها الأختام لا نتحدث هنا عن كفالة وصفت بالمراباة على رجا سلامة ولا عن قرار تحضره غادة عون لتسأل من أين لك هذا وليدفع رجا أو رياض سلامة للدولة كفالات وغرامات لكنالقضية باتت أبعد من رهونات مالية وتخليات سبيل وصارت تطال الدولة العدلية العميقة التي تهتز بقرارات عن غير وعي ودرس ودراية.وكادت الحرب القضائية المصرفية تطيح الاستحقاقات القادمة لولا تدخل النيابة العامة التمييزية.وعلى خط انتخابي بدأ يشهد سخونة في العاصمة ولدت اليوم اولى لوائح بيروت الثانية تحت اسم "بيروت بدها قلب" يرأسها النائب فؤاد مخزومي المرشح عن المقعد السني في هذه الدائرة أما حركة سوا المدعومة من بهاء الحريري فقد أعلنت دعمها لكل لوائح القوى التغييرية في لبنانولعل التغيير الابرز في الأداء الحكومي جاء اليوم عبر وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي حدد اهدافا مشروعة لاستعادة المال والحق العاممن خلال الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة العامة وزيادة الإيرادات بدءا من موقف الباركينغ في مطار رفيق الحريري الدولي الى نادي الغولف وغيرها من المرافق العامة التي لا تحصل الدولة منها الا على اموال زهيدة .